Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg: Simson-Fahrer gestürzt - Mitfahrerin verletzt

Sonneberg (ots)

Am Samstag gegen 21.25 Uhr befuhr ein 17-jähriger mit einem Kleinkraftrad Simson die Bettelhecker Straße in Sonneberg. Hierbei kollidierte er mit einer schwarzen Katze, welche über die Fahrbahn lief. Es kam zum Sturz, wobei die Mitfahrerin Verletzungen erlitt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

