Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gegen Hauswand vom Lidl gefahren und abgehauen
Heiligenstadt (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 06.08., 21:00 Uhr bis Freitag, 07.08., 11:00 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Parkplatz vom Lidl-Markt in der Oststraße in Heiligenstadt. Dabei wurde die Hauswand im Eingangsbereich in Höhe des ehemaligen Backshops beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 1.000,00 EUR entstand. Der Verursacher meldete sich weder bei der Marktleitung noch bei der Polizei, weshalb nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort strafrechtlich ermittelt wird.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
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