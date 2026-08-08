Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegen Hauswand vom Lidl gefahren und abgehauen

Heiligenstadt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.08., 21:00 Uhr bis Freitag, 07.08., 11:00 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Parkplatz vom Lidl-Markt in der Oststraße in Heiligenstadt. Dabei wurde die Hauswand im Eingangsbereich in Höhe des ehemaligen Backshops beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 1.000,00 EUR entstand. Der Verursacher meldete sich weder bei der Marktleitung noch bei der Polizei, weshalb nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort strafrechtlich ermittelt wird.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

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