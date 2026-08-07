Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wegweiser beschädigt - Polizei fahndet nach unbekannten Tätern

Sondershausen (ots)

Gegen derzeit unbekannte Täter ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser. Die Unbekannten hatten in der Zeit von Montag bis Donnerstag, gegen 13 Uhr, einen Wegweiser an der Fußgängerbrücke Vor dem Wippertor beschädigt. Hierfür setzten sie vermutlich körperliche Gewalt ein und verursachten den Schaden, der auf etwa zweihundert Euro geschätzt wird.

Hinweise zur Tat und den Tätern werden bei der Sondershäuser Polizei unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0198067

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