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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Personen auf Dach gesichtet

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag beobachtete eine 39-jährige Frau aus Sondershausen, wie sich mehrere vermutlich männliche Personen auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zum Östertal aufhielten. Umgehend wurde die Polizei informiert. Vor Ort konnten zunächst keine Personen gesichtet werden. Aufgrund der möglichen Gefahren bei der Überprüfung auf dem Dach wurde die örtliche Feuerwehr hinzugerufen. Mit einer Drehleiter wurde die Dachfläche überprüft. Zu Personenfeststellungen kam es jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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