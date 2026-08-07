Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei stoppt 23-Jährigen - Berauschte Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagabend entschlossen sich Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser im Hasenholzweg einen Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Der 23-Jährige am Steuer eines Opel Kombi versuchte zunächst der anstehenden Kontrolle zu entkommen und beschleunigte seine Fahrt. In der Frankenhäuser Straße stoppten die Beamten das Fahrzeug und kontrollierten Fahrzeug und den Mann. Der Fahrer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen und stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Den vorläufigen Beweis hierfür lieferte ein Drogenvortest. Zur genauen Bestimmung des Einflusses von Betäubungsmitteln wurde eine gerichtsverwertbare Blutprobenentnahme in einem Klinikum durchgeführt.

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