Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lebensmittel verdorben - Polizei ermittelt

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen am Montagmorgen am Lutherplatz in der Rolandstadt zum Einsatz. Von dort meldete eine Restaurantmitarbeiterin, dass die Kühlung ausgefallen sei und kühlpflichtige Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro verdorben sind.

Beamte der Nordhäuser Polizei ermitteln aufgrund der Hinweise, dass es sich nicht um einen technischen Defekt an der Kühlung handelt, sondern viel mehr um das Zutun von derzeit Unbekannten, die den Ausfall Kühlschränke zu verantworten haben. Hinweise, wer für die Manipulationen verantwortlich ist, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0194299

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell