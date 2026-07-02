Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Verkehrsunfall mit zwei Pkw am Willi-Brandt-Platz

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Velbert (ots)

Am Mittag des 1. Juli 2026 wurde die Feuerwehr Velbert zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in den Kreuzungsbereich des Willi-Brandt-Platzes in Velbert-Mitte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge, das zuvor auf der Fahrzeugseite gelegen hatte, bereits wieder auf den Rädern.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Eine Person erlitt leichte, die andere schwere Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und sicherte die beteiligten Fahrzeuge. Während der Einsatzmaßnahmen blieb der Kreuzungsbereich am Willi-Brandt-Platz in sämtliche Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf die Ermittlungen der Polizei verwiesen.

Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Velbert, der Tagesalarm der Löschzüge Velbert-Mitte, der Rettungsdienst der Stadt Velbert, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Mettmann sowie die Polizei Velbert.

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