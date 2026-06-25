Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: +++Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der Kuhlendahler Straße+++

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Velbert (ots)

Am Abend des 25.06.2026 wurde die Feuerwehr Velbert gemeinsam mit dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren insgesamt vier Personen von dem Unfall betroffen. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet und versorgt. Im weiteren Verlauf wurden zwei Personen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Aufgrund der zunächst gemeldeten vier verletzten Personen wurden zusätzlich der Leitende Notarzt sowie ein weiterer Führungsdienst der Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert.

Die Feuerwehr sicherte die beteiligten Fahrzeuge gegen weitere Gefahren ab und stellte den Brandschutz sicher. Während der rettungsdienstlichen Maßnahmen unterstützten die Einsatzkräfte die Versorgung der Betroffenen und sorgten für die Absicherung der Einsatzstelle.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im #EinsatzfürVelbert waren der Löschzug 7 aus Tönisheide, der Rettungsdienst der Stadt Velbert und Mettmann sowie der B-Dienst der Feuerwehr Ratingen als Organisatorischer Leiter Rettungsdienst.

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