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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Tageswohnungseinbruch - Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Limlingerode (ots)

In der Zeit zwischen Montag, den 29. Juni, 06.30 Uhr bis 11.30 Uhr gelangten derzeit Unbekannte in der Hintergasse in ein Wohnhaus. Im Inneren des Hauses suchten die Täter nach Wertgegenständen und Bargeld, was sie auch erbeuteten konnten. Anschließend entfernten sie sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen sowie von der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen suchten und sicherten am Tatort Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Es werden zudem Hinweisgeber gesucht, die Angaben zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen machen können, die sich verdächtig verhalten haben. Überdies sind auch Angaben für die Ermittler Interessant, ob es in dem Ort andere Vorkommnisse an dem besagten Montag gegeben hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0162184

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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