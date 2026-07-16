Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pelzige Tiere auf Fahrbahn - Tierhalter fängt Lamas ein
Brehme (ots)
Der Mitteiler einer Verkehrsbehinderung dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er drei Lamas mitten auf der Straße zwischen Brehme und Ecklingerode feststellte und der Polizeiinspektion Eichsfeld meldete. Die Tiere waren aus einem Gehege in der Nähe ausgebrochen und hatten sich augenscheinlich verirrt. Der Tierhalter wurde informiert und fing die Lamas ein, sodass es zu keinen Unfälle oder weiteren Behinderung auf der Fahrbahn kam.
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