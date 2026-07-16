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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pelzige Tiere auf Fahrbahn - Tierhalter fängt Lamas ein

Brehme (ots)

Der Mitteiler einer Verkehrsbehinderung dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er drei Lamas mitten auf der Straße zwischen Brehme und Ecklingerode feststellte und der Polizeiinspektion Eichsfeld meldete. Die Tiere waren aus einem Gehege in der Nähe ausgebrochen und hatten sich augenscheinlich verirrt. Der Tierhalter wurde informiert und fing die Lamas ein, sodass es zu keinen Unfälle oder weiteren Behinderung auf der Fahrbahn kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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