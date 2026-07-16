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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Genervter Mann wird handgreiflich - Fahrzeuglärm scheidet die Geister

Bad Langensalza (ots)

Weil ein 53-jähriger Autofahrer der Meinung war, dass ein Fahrzeug am Mittwochabend zu laut für den Straßenverkehr war, verfolgte er das Fahrzeug und griff einen 27-jährigen Quadfahrer unvermittelt an, als dieser auf einem Parkplatz angehalten hatte. Der Angegriffene setzte sich dabei nicht gegen den aggressiven Mann zur Wehr, sondern informierte richtigerweise die Polizei in Bad Langensalza über den Sachverhalt.

Die Beamten der Polizeistation kamen in der Folge zum Einsatz und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 53-jährigen Autofahrer wegen Körperverletzung ein. Der Quadfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Quad wurden keine Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung festgestellt, demzufolge war das Fahrzeug objektiv nicht zu laut.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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