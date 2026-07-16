Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooterfahrer unter Einfluss von Alkohol angehalten - Blutprobenentnahme veranlasst
Nordhausen (ots)
In der vergangenen Nacht führten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen eine Verkehrskontrolle mit einem 25-jährigen Elektrorollerfahrer durch. Das vorläufige Testergebnis eines durchgeführten Atemalkoholtestes ergab vor Ort einen Wert von über 1,1 Promille und führte dadurch zur Blutprobenentnahme in einem Klinikum. E-Roller gelten als Kraftfahrzeuge und unterliegen im Straßenverkehr den gleichen Grenzwerten wie Auto- oder Motorradfahrer. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
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