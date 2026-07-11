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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gesprüht und geflüchtet

Nordhausen / Sundhausen (ots)

Am 10.07.2026 gegen 19:15 Uhr kam es in Sundhausen / Uthleber Straße zu einer zunächst verbalen Streitigkeit. Diese entwickelte sich derart, dass zwei 53 und 48 Jahre alte Männer durch zwei andere bislang unbekannte Täter mittels eines Reizstoffes angegriffen wurden. Beide Geschädigten wurden hierdurch leicht verletzt. Die Täter ergriffen die Flucht. Sie wurden beschrieben als Personen von arabischem Phänotyp, wobei einer der Männer blondierte Haare hatte. Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt wurde gefertigt. Etwaige sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu den näheren Umständen des Tatgeschehens sowie der Täterschaft nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0173387/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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