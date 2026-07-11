PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Selbstjustiz mit Folgen

Nordhausen (ots)

Am 10.07.2026 gegen 19:30 Uhr wurde der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei eine Streitigkeit an einer Tankstelle in Nordhausen, Parkallee gemeldet, welche auch auf der körperlichen Ebene geführt wurde. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen kamen zum Einsatz. Bei der Klärung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass die Angelegenheit eine Vorgeschichte hatte: ein 38-jähriger Pkw-Fahrer ist auf der B 4 in der Ortslage Ilfeld durch einen 55-jährigen Kradfahrer überholt worden. Dies konnte er so nicht stehen lassen und überholte auf der Weiterfahrt nach Nordhausen seinerseits den Kradfahrer, um ihn dann an o.a. Tankstelle zum Anhalten zu nötigen. Der Pkw-Fahrer schlug den Kradfahrer bei der Auswertung des Überholmanövers schließlich mit der Faust ins Gesicht. Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung gegen den Pkw-Fahrer wurde gefertigt. Doch damit nicht genug: bei dem Pkw-Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen und es ergaben sich Verdachtsmomente auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die weitere Fahrt wurde untersagt, der Täter für eine beweiserhebliche Blutprobe dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt und das entsprechende Verkehrsdelikt separat angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 09:07

    LPI-NDH: Unfallflucht

    Heiligenstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 10.07.2026 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr einen grünen Pkw Skoda Fabia. Das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Heiligenstädter Grünewaldstraße abgestellt. Der Unbekannte kollidierte aus nicht bekannter Ursache mit der Heckstoßstange des geparkten Fahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda wurde ein ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 08:57

    LPI-NDH: Unfallflucht

    Wachstedt (ots) - Am 10.07.2026 hatte in der Zeit von 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr der Fahrer eines PKW VW Transporters sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Wachstedter Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 36 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte aus nicht bekannter Ursache mit dem linken Außenspiegel des geparkten Transporters und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wurde bislang nicht ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 08:41

    LPI-NDH: angetrunkener Mopedfahrer

    Heiligenstadt (ots) - Am 10.07.2026 / 22:30 Uhr bewarb sich der 18jährige Fahrer eines Mopeds Simson S 51 in Heiligenstadt / Am hohen Rott erfolgreich um die Durchführung einer Verkehrskontrolle, weil er ohne einen Helm zu tragen und nicht eingeschalteter Beleuchtung die Straße befuhr. Die Beamten der PI Eichsfeld ließen sich nicht lange bitten und hielten den Fahrer auch an. Ein Atemalkoholtest verlief bei dem Mopedfahrer positiv und erbrachte einen gerichtsverwertbaren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren