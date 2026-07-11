Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Selbstjustiz mit Folgen

Nordhausen (ots)

Am 10.07.2026 gegen 19:30 Uhr wurde der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei eine Streitigkeit an einer Tankstelle in Nordhausen, Parkallee gemeldet, welche auch auf der körperlichen Ebene geführt wurde. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen kamen zum Einsatz. Bei der Klärung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass die Angelegenheit eine Vorgeschichte hatte: ein 38-jähriger Pkw-Fahrer ist auf der B 4 in der Ortslage Ilfeld durch einen 55-jährigen Kradfahrer überholt worden. Dies konnte er so nicht stehen lassen und überholte auf der Weiterfahrt nach Nordhausen seinerseits den Kradfahrer, um ihn dann an o.a. Tankstelle zum Anhalten zu nötigen. Der Pkw-Fahrer schlug den Kradfahrer bei der Auswertung des Überholmanövers schließlich mit der Faust ins Gesicht. Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung gegen den Pkw-Fahrer wurde gefertigt. Doch damit nicht genug: bei dem Pkw-Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen und es ergaben sich Verdachtsmomente auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die weitere Fahrt wurde untersagt, der Täter für eine beweiserhebliche Blutprobe dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt und das entsprechende Verkehrsdelikt separat angezeigt.

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