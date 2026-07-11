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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: versuchter Einbruch

Leinefelde (ots)

Unbekannte Täter zerschnitten in der Zeit vom 07.07.2026 / 17:00 Uhr bis zum 11.07.2026 / 02:35 Uhr zum wiederholten Male den Zaun zum Umspannwerk in Leinefelde / Heiligenstädter Straße. Dabei entstand Sachschaden von etwa 100,-EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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