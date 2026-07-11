LPI-NDH: versuchter Einbruch

Sondershausen (ots) - Am Donnerstag staunte eine Gartenbesitzerin nicht schlecht, als sie feststellen musste, dass ihr Rucksack aus ihrer Gartenlaube gestohlen wurde, während sie selbst im Garten war und Arbeiteten verrichtete. Im Unglauben darüber, dass der Rucksack tatsächlich so dreist entwendet wurde, suchte sie den Nahbereich ab und fand einen Rucksack- allerdings nicht ihren eigenen. Im aufgefundenen Rucksack ...

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