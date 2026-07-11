Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: versuchter Einbruch
Leinefelde (ots)
Unbekannte Täter zerschnitten in der Zeit vom 07.07.2026 / 17:00 Uhr bis zum 11.07.2026 / 02:35 Uhr zum wiederholten Male den Zaun zum Umspannwerk in Leinefelde / Heiligenstädter Straße. Dabei entstand Sachschaden von etwa 100,-EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
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