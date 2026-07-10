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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfreiwilliger Rucksacktausch

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag staunte eine Gartenbesitzerin nicht schlecht, als sie feststellen musste, dass ihr Rucksack aus ihrer Gartenlaube gestohlen wurde, während sie selbst im Garten war und Arbeiteten verrichtete. Im Unglauben darüber, dass der Rucksack tatsächlich so dreist entwendet wurde, suchte sie den Nahbereich ab und fand einen Rucksack- allerdings nicht ihren eigenen. Im aufgefundenen Rucksack waren Werkzeuge und Getränke. Im Rucksack der 71-jährigen Geschädigten jedoch waren Bargeld, persönliche Dokumente, Schlüssel und Geldkarten. Augenscheinlich hatte ein unbekannter Täter den einen Rucksack entwendet und den anderen am Tatort vergessen. Deshalb wird der gefundene Rucksack Gegenstand der Ermittlungen und wurde als möglicher Spurenträger sichergestellt.

Wer hat Donnerstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Straße "Brückental" gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen 0172441

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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