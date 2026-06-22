Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall am Montag, 22.06., 16:00 Uhr, in der Metzer Straße in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Metzer Straße, Höhe Hausnummer 134, 66117 Saarbrücken, ereignet hat. Ein Lkw-Fahrer war in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und beabsichtigte, rückwärts in die Einfahrt des Anwesens Nr. 134 einzuparken. Während des Rangiermanövers ragte das Heck des Lastwagens bereits teilweise auf den Gehweg. Zur gleichen Zeit befuhr eine Person mit einem elektrischen Seniorenmobil den Gehweg in dieselbe Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen der hinteren linken Ecke des Lkw und der rechten Lenkerseite des Seniorenmobils. Durch die Kollision stürzte der Fahrer des Seniorenmobils zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. Dabei zog sich die Person Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Hinweise gesucht:

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum genauen Hergang machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer [0681/9321-233] entgegen.

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