PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gewalttat in Bad Langensalza fordert Todesopfer - Umfangreicher Polizeieinsatz führt zu Festnahmen

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 16.40 Uhr am Augustinerplatz eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde eine Person durch den Einsatz eines Messers lebensbedrohlich verletzt. Der 25-Jährige erlag noch am Nachmittag den schweren Verletzungen in einem Klinikum.

Sofort nach Bekanntwerden der Tat strukturierte die Polizei einen umfangreichen Einsatz mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Thüringen und der Landespolizeiinspektion Nordhausen, welcher zur Stunde andauert.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen. In enger Absprache der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen werden alle strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt, die zur Aufklärung der Gewalttat notwendig sind.

Im Rahmen der gewalttätigen Auseinandersetzung wurden mehrere Personen Verletzt.

Die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen steht Medienvertretern für weitere Informationen am morgigen Tag zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 16:02

    LPI-NDH: Einbruch in Lagerräume - Polizei sucht Zeugen.

    Westhausen (ots) - Am Mittwoch stellten Berechtigte gegen 10.30 Uhr an Lagerräumen in der Mehlstraße fest, dass diese von Unbekannten aufgesucht wurden. Zuvor gelangenden die Täter über eine Wohnung im Dachgeschoss in die Lagerräume. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 15:56

    LPI-NDH: Elektrogeräte geraten in Container in Brand - Einsatz für Feuerwehr und Polizei.

    Nordhausen (ots) - In der Straße der Genossenschaften kam es am Mittwochnachmittag auf dem Gelände der Nordthüringer Werkstätten zu einem Brand. Vermutlich gingen aufgrund der Witterung Elektrogeräte in einem Container in Flammen auf. Über der Rolandstadt im Südharz war über mehrere Kilometer eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Durch die Kameraden der Feuerwehr ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 15:54

    LPI-NDH: Brennender LKW am Heizkraftwerk - Schweißtreibender Einsatz für Rettungskräfte

    Worbis (ots) - Zu einem zunächst brisanten Einsatz wurden am Mittwoch zur Mittagszeit die Kameraden der Feuerwehren in Leinefelde-Worbis gerufen. Auf dem Gelände eines Heizkraftwerkes Am Stadion kam es ersten Angaben zufolge zu dem Brand eines Lastkraftwagens. Hinzueilende Rettungskräfte der Feuerwehr erwarteten einen brisanten Einsatz, der sich glücklicherweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren