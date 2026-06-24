Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gewalttat in Bad Langensalza fordert Todesopfer - Umfangreicher Polizeieinsatz führt zu Festnahmen

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 16.40 Uhr am Augustinerplatz eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde eine Person durch den Einsatz eines Messers lebensbedrohlich verletzt. Der 25-Jährige erlag noch am Nachmittag den schweren Verletzungen in einem Klinikum.

Sofort nach Bekanntwerden der Tat strukturierte die Polizei einen umfangreichen Einsatz mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Thüringen und der Landespolizeiinspektion Nordhausen, welcher zur Stunde andauert.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen. In enger Absprache der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen werden alle strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt, die zur Aufklärung der Gewalttat notwendig sind.

Im Rahmen der gewalttätigen Auseinandersetzung wurden mehrere Personen Verletzt.

Die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen steht Medienvertretern für weitere Informationen am morgigen Tag zur Verfügung.

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