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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektrogeräte geraten in Container in Brand - Einsatz für Feuerwehr und Polizei.

Nordhausen (ots)

In der Straße der Genossenschaften kam es am Mittwochnachmittag auf dem Gelände der Nordthüringer Werkstätten zu einem Brand. Vermutlich gingen aufgrund der Witterung Elektrogeräte in einem Container in Flammen auf. Über der Rolandstadt im Südharz war über mehrere Kilometer eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Personenschäden waren nicht zu beklagen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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