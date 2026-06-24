Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Lagerräume - Polizei sucht Zeugen.

Westhausen (ots)

Am Mittwoch stellten Berechtigte gegen 10.30 Uhr an Lagerräumen in der Mehlstraße fest, dass diese von Unbekannten aufgesucht wurden. Zuvor gelangenden die Täter über eine Wohnung im Dachgeschoss in die Lagerräume. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat und den derzeit unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0157383

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