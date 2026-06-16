Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verbotene Symbole an Schule aufgebracht

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter besprühten "Am Salzagraben" eine Schulfassade mit schwarzen SS-Runen. Die sogenannte "Doppelsiegrune", dass Erkennungszeichen der Schutzstaffel (SS), ist ein verbotenes Symbol und darf in der Öffentlichkeit nicht gezeigt oder verbreitet werden. Die verbotenen Zeichen wurden von Montag, 15.00 Uhr bis Dienstagmorgen 08.00 Uhr mittels schwarzer Sprühfarbe aufgebracht.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, kann diese dem Inspektionsdienst Nordhausen unter 03631 960 mitteilen.

Aktenzeichen 0149202

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