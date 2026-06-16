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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Südeichsfeld (ots)

Auf der Landstraße 2104 zwischen Heyerode und Oberdorla kam es Montagnachmittag zu einem Autounfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der 18-jährige Fahrer eines VW Passats verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke. Danach kam er mit dem PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er und seine 15-jährige Beifahrerin wurden zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Straße war zeitweilig vollgesperrt. Das Auto erlitt Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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  • 15.06.2026 – 17:16

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