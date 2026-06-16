Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Suche nach entwendetem Roller

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Sondershausen (ots)

In der Nacht vom 22. Mai bis zum 23. Mai wurde von unbekannten Tätern in einen Garagenkomplex am Bachmühlenweg eingebrochen. Dabei wurde ein Motorroller der Marke CIXI entwendet. Der silber-schwarze Roller trägt auf der linken Seite einen Aufkleber mit dem Schriftzug "FLASH".

Wer kann Hinweise zur Tathandlung, den Tätern und dem Verbleib des Motorrollers geben? Hinweise dazu werden unter 0361/5743 65068 entgegengenommen.

Aktenzeichen 0127283

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