Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Warnmeldung wegen einer Kuh

Wiesenfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der Landstraße 1003 zwischen Wiesenfeld und Lehna zu einer Verkehrsbehinderung - von einer Kuh. Das Tier stand auf der Fahrbahn und stellte kurzeitig eine Gefahr für vorbeifahrende Autofahrer dar. Die Polizeiinspektion Eichsfeld veranlasste deshalb eine Verkehrswarnmeldung, um in der Dunkelheit einer Kollision mit dem Tier vorzubeugen. Nach ungefähr einer Stunde konnte der Besitzer die Kuh wieder auf ihre Weide entlassen.

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