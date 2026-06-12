Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Scheune

Steinbach (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 01. April bis Donnerstagabend zwei Mopeds aus einer Scheune in der "Gasse". Der 65-jährige Besitzer teilte mit, dass das Scheunentor offenstand und ihm daraufhin auffiel, dass zwei Schwalben fehlten. Wie die Täter in das Gebäude eindrangen ist zurzeit nicht bekannt.

Wer Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, kann diese der Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361/5743 67 100 mitteilen.

Aktenzeichen 0145763

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