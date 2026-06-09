LPI-NDH: Ziegen auf der Fahrbahn

Nordhausen (ots) - In der Dr.-Robert-Koch-Straße wurde am Montagabend von einem 64-jährigen Mann gemeldet, dass in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Zur Zeit dieser Mitteilung waren auch noch zwei unbekannte Männer im Kellerbereich des Gebäudes. Die entsandten Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnten nach ihrem Eintreffen keine Täter mehr feststellen. Beide Männer haben sich nach dem Anruf in unbekannte Richtung entfernt. Bei ...

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