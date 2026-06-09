Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ziegen auf der Fahrbahn
Günserode (ots)
Montagabend liefen knapp ein Dutzend Ziegen auf der Landstraße 2290 zwischen Günserode und Bilzingeleben. Die Tiere waren zuvor aus ihrem umzäunten Gehege ausgebrochen. Der Halter der Ziegen wurde kontaktiert und konnte sie wieder einfangen, ohne das eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer entstand.
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