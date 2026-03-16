Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Jugendliche vermisst - Wo ist Josefine Stöbe?

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Nordhausen (ots)

Die 14-jährige Josefine Stöbe aus Nordhausen wird seit dem 15. März vermisst. Wie der Polizei bekannt wurde, hielt sich die Vermisste über das Wochenende bei ihren Eltern in der in Nordhausen auf. Die elterliche Wohnung hat sie am Sonntag gegen 13 Uhr verlassen, um einen Freund vom Nordhäuser Bahnhof abzuholen. Anschließend wollten beide einen Spaziergang machen. Seither ist die Jugendliche unbekannten Aufenthalts nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Zum Stand der gegenwärtigen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Josefine und ihr Begleiter in Österreich, oder auf dem Weg dorthin mit öffentlichen Verkehrsmittel befinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- augenscheinliches Alter dem Tatsächlichen entsprechend

- ca. 165 cm groß

- schlanke Gestalt

- lange, glatte, braune Haare

- bekleidet mit einem grauen T-Shirt

- hellblaue Jeanshose

- graue Adidas-Turnschuhen

- führt einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift mit sich.

Die Kriminalpolizei Nordhausen bittet bei der Fahndung nach der Vermissten um die Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Aufenthalt von Josefine Stöbe machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Aktenzeichen: 0065756/2026

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