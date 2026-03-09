Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf E-Scooter - Führerschein eingezogen

Nordhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde ein 41-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Bochumer Straße in Nordhausen kontrolliert. Hierbei fiel der Mann gleich mehrfach auf. Zum einen ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille. Zum anderen schlug ein Drogenvortest positiv aus. Der 41-Jährige wurde im Anschluss an die Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

