Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wochenstart verläuft anders als geplant

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei einen 53-jährigen Autofahrer in der Straße der Einheit. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest bei dem Mann durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Folglich wurde der 53-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

