Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wochenstart verläuft anders als geplant

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei einen 53-jährigen Autofahrer in der Straße der Einheit. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest bei dem Mann durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Folglich wurde der 53-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell