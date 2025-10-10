LPI-NDH: Moped kollidiert mit Straßenbahn

Bad Frankenhausen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es vor einer Bäckerei in der Kyffhäuser Straße zu einer Sachbeschädigung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Sitzmöbel im Außenbereich des Geschäfts. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die ...

mehr