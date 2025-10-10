Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Moped kollidiert mit Straßenbahn
Nordhausen (ots)
Am Freitag, gegen 13.15, kam es in der Töpferstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mopeds bog, aus Richtung Kornmarkt kommend, nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer von hinten herannahenden Straßenbahn. Der Fahrer des Mopeds stürzte und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen waren ermitteln zur genauen Unfallursache.
