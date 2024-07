Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision zwischen Auto und Moped

Rohnstedt (ots)

Auf der Landstraße 2090 ereignete sich am Montag gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer verletzt wurde. Der 15-Jährige beabsichtigte in die Straße nach Wolferschwenda und verlangsamte die Fahrt. Als der Mopedfahrer abbiegen wollte setzte der nachfolgende Pkw zum Überholen an. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten, wobei sich der Jugendliche leichte Verletzungen zugezogen hatte. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Verfahren ein und ermitteln zum genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell