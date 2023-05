Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsdelikte bei Kontrollen festgestellt

Nordhausen (ots)

Durch die Beamten des ID Nordhausen wurden am Freitag Abend bzw. Samstag Früh im Zusammenhang mit Verkehrskontrollen mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogen/Alkohol festgestellt.

Am Freitag, gegen 21:10 Uhr, wurde ein 17-jähriger E-Scooter Fahrer in der Sangerhäuser Straße in Nordhausen kontrolliert. Bei der durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann sein Gefährt unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein Drogentest verlief positiv.

Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt sowie die Weiterfahrt untersagt

Zwei Stunden später wurde ein 34-Jähriger Radfahrer in der Bochumer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest erbrachte den Wert von 2,08 Promille. Zudem zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis an. Weiterhin konnten bei dem jungen Mann geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst.

Bei einer weiteren Kontrolle Samstag Früh in Bielen, wurde eine 57-Jährige Fahrzeugführerin gegen 00:40 Uhr unter Alkohol erwischt. Da der Vortest 0,79 Promille ergab, erfolgte eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle mit dem Ergebnis 0,35 mg/l.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell