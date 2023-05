LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In Heiligenstadt informierte am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, ein Autofahrer die Polizei über einen Verkehrsunfall. Ein abgestellter Pkw rollte, da dieses nicht richtig gesichert wurde, gegen sein parkendes Auto. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen. Es entstand nur ein geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

