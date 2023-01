LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sondershausen (ots) - In den frühen Stunden des Neujahrsmorgens befuhr ein Pkw die B4 aus Sondershausen kommend in Richtung Nordhausen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Dem Tiere zugetan, wich der Fahrer dem Erschrockenen heldenmutig aus. Dabei kam er jedoch von der Fahrbahn ab, sodass Sachschaden am Pkw entstand. Als Trost bleibt, dass weder Mensch noch Tier verletzt wurden und so unversehrt ins neue Jahr ...

mehr