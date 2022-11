LPI-NDH: Ohne Versicherungsschutz

Heringen / Helme (ots) - Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen wurden am 26.11.2022 gegen 10:00 Uhr zu einem Verbrauchermarkt in Heringen / Helme gerufen. Dort sei ein Ladendieb tätig gewesen, dessen Identität ungeklärt war. Vor Ort konnten die Beamten die Identität des bereits sattsam polizeilich bekannten 43-jährigen Mannes rasch klären. Bei seinem Beutegut handelte es sich um eine Packung Hackeklöpse, an ...

mehr