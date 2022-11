Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung mit vielen Unbekannten

Nordhausen (ots)

Am 25.11.2022 gegen 22:30 Uhr wurde der Inspektionsdienst der LPI Nordhausen bezüglich einer körperlichen Auseinandersetzung in Kenntnis gesetzt, welche sich im Bereich der "Echten Nordhäuser Marktpassage" ereignen solle. Die wenige Minuten später ebenda eintreffenden Beamten fanden dort allerdings weder einen Täter, noch einen Geschädigten vor. Umfeldermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass ein kräftiger Mann mit weißer Jacke wohl vor den Kopf geschlagen wurde und den Tatort in Richtung Kranichstraße verlassen habe. Als Täter wurde eine männliche Person benannt, welche als ca. 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt und mit rotem Kapuzenpullover und schwarzer Jacke bekleidet beschrieben wurde. Diese Person sei nach der Tat in Richtung Barfüßerstraße gelaufen und sei in Begleitung zweier weiterer Personen gewesen. Da die weiteren Abgangsrichtungen unbeobachtet blieben, konnten die in Rede stehenden Personen vor Ort nicht ermittelt werden.

Hinweise aus der Bevölkerung zum Tathergang sowie zur Identität der beteiligten Personen nimmt die LPI Nordhausen / Inspektionsdienst gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell