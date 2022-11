LPI-NDH: Anlagenbetrug- Warnhinweis

Mühlhausen (ots) - Zeugen konnten in Mühlhausen illegale Sprayer bei ihrem Werk beobachten und sogar festhalten. Heute gegen 1.00 Uhr in der Nacht wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Hakenkreuze im Bereich der Forstbergstraße an verschiedenen Stellen per Spraydose an Wände schmierten. Die 25 und 30-jährigen Täter konnten aber diesmal nicht in der Dunkelheit der Nacht untertauchen. Nach dem sie von Zeugen ...

mehr