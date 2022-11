Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungsfeindliche Symbole gesprüht - Erwischt

Mühlhausen (ots)

Zeugen konnten in Mühlhausen illegale Sprayer bei ihrem Werk beobachten und sogar festhalten. Heute gegen 1.00 Uhr in der Nacht wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Hakenkreuze im Bereich der Forstbergstraße an verschiedenen Stellen per Spraydose an Wände schmierten. Die 25 und 30-jährigen Täter konnten aber diesmal nicht in der Dunkelheit der Nacht untertauchen. Nach dem sie von Zeugen festgehalten und die Polizei informiert wurde, konnte eine entsprechende Anzeige durch die Beamten aufgenommen werden. Noch in der Nacht gelang es einen Teil der Schmierereien wieder zu entfernen. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren sowie eine Rechnung um ihre Schmierereien wieder von den Wänden zu bekommen.

