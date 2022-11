Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Nordhausen (ots)

Widerrechtlich und entgegen der Fahrtrichtung nutzte ein E-Scooter Fahrer den Gehweg in Nordhausen. In den Mittagsstunden des gestrigen Tages stieß er in der Folge seines Verhaltens mit einem Auto zusammen, welches zu diesem Zeitpunkt aus einem Parkhaus fuhr. Der Scooter- Fahrer kam zu Fall, verletzte sich leicht und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden. Eine entsprechende Unfallanzeige wurde durch die Polizei aufgenommen.

