LPI-NDH: Falscher Waldbrand

Lenterode (ots) - Am Sonntag, den 30.10.2022 gegen 12:30 Uhr, ereignete sich am Ortseingang ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Die beiden 39 und 31 Jahre alten Männer befuhren mit ihren Pedelecs die abschüssige Straße von Wüstheuterode kommend in Richtung Lenterode. Kurz nach dem Ortseingang bog der 39jährige unvermittelt nach rechts in eine Seitenstraße ab. Dabei kollidierte er mit dem ...

mehr