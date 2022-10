Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katze - Hecke - Up - Hauswand, schwerer Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

Der Polizei in Nordhausen wurde am Sonntagmorgen ein "Bagatellunfall" gemeldet. In der Ortslage Windehausen, sei ein Auto gegen einen geparkten Pkw gefahren, verletzt sei keiner. Für die Polizei offensichtlich nichts ungewöhnliches. Um so mehr staunten die Nordhäuser Beamten, als sie an der Unfallstelle eintrafen. Ihnen bot sich ein Schlachtfeld. Die Pkw waren ineinander verkeilt, das Gebilde stützte eine Hauswand an der der unterlegene Pkw seitlich entlanggeschoben wurde und sorgfältig gepflegte Hecken waren über mehrere Meter schlichtweg gehäckselt.

Schuld an dem Ganzen sei eine Katze. Das Tier habe, so erklärte der 19jährige Fahrer eines Mercedes, plötzlich am Ortseingang die Straße überquert. Ausweichen habe der wollen, das Tier bloß nicht verletzen, war sein Wille. Das Tier überlebte aber die Fahrphysik und eine regennasse Straße erschwerten einen gelungenen Abschluss des Ausweichmanövers. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein und durch gut drei Meter Hecke. Dann traf er auf einen in einer Grundstückseinfahrt geparkten VW Up. Der Mercedes schlug in die Beifahrerseite des VW ein und riss diesen mit sich, wodurch der Kleinwagen in ein Hoftor und gegen eine Hauseingangstür geschleudert wurde. Ineinander verkeilt schrammten die Fahrzeuge an einer Hauswand entlang, bis beide endlich - der Mercedes am Bordstein hängengeblieben und der VW zwischen Mercedes und Hauswand auf einen Rinnstein aufgeschoben, zum stehen kamen.

Der Mercedes war so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen und die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen werden musste.

Verletzt wurde bei diesem Unfall in der Tat niemand. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Nur der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

