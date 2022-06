LPI-J: Haftbefehl realisiert und Marihuana festgestellt

Jena (ots) - Die Körperverletzung, bei der am Mittwoch ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde (wir berichteten), fand in einer Buchhandlung in der Innenstadt von Jena statt und nicht in der Bücherei, bzw. Bibliothek. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

