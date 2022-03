LPI-NDH: Irrfahrt durch mehrere Gärten

Greußen (ots) - Am zurückliegenden Wochenende versuchten Unbekannte in den Getränkemarkt im Helbeek einzubrechen. Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter Beschädigungen an der Eingangstür. In den Markt gelangten der oder die Täter aber nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

