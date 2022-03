Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht am Heilgenstädter Bahnhof

Eichsfeld (ots)

Am 18.03.2022 gegen 09:30 beobachtete eine Zeugin in Heiligenstadt am Bahnhof, wie ein weißer Transporter mit der Aufschrift "MC Service" einen Begrenzungspoller beschädigte. Der Fahrzeugführer stieg aus, besah sich den Schaden und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Transporter wurde bei dem Unfall an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Dort soll eine deutliche Delle sichtbar sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606 6510 entggegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell