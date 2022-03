LPI-NDH: Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis und Versicherung geführt

Allmenhausen (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in Allmenhausen zu einem Brand in einem Wohnhaus, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen kam es durch einen technischen Defekt an einer Heizdecke / Verteilersteckdose zum Brandausbruch. In dessen Folge kam es zu Verrußung der Einliegerwohnung. Das Wohnhaus ist durch den Brand und die Löscharbeiten derzeit nicht bewohnbar. Es entstand ca. 120.000,- EUR Gebäude- und ...

