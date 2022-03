Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in einem Wohnhaus

Allmenhausen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Allmenhausen zu einem Brand in einem Wohnhaus, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen kam es durch einen technischen Defekt an einer Heizdecke / Verteilersteckdose zum Brandausbruch. In dessen Folge kam es zu Verrußung der Einliegerwohnung. Das Wohnhaus ist durch den Brand und die Löscharbeiten derzeit nicht bewohnbar. Es entstand ca. 120.000,- EUR Gebäude- und Einrichtungsschaden.

