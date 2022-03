LPI-NDH: Eigentümer dieses Pedelecs gesucht

Sondershausen (ots) - Zwei Männer im Alter von 22 Jahren sollen am Dienstagnachmittag, gegen 17.50 Uhr, zwei Frauen in Sondershausen überfallen und ein Opfer sexuell belästigt haben. Hierbei griff einer der Täter zunächst eine 55-jährige Frau auf dem Wipperdamm in Richtung Alexander-Puschkin-Promenade an. Eine 73-Jährige half der Frau und stürzte hierbei. Das nutzte der Angreifer aus, legte sich auf die Gestürzte ...

