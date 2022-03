Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage ausgebrannt

Harztor (ots)

Am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, rückten Feuerwehr und Polizei nach Niedersachswerfen aus. Dort stand eine Garage in der Nordhäuser Straße in Flammen und brannte komplett aus. Mehrere freiwillige Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr Nordhausen verhinderten das Übergreifen auf weitere Garagen. In dem ausgebrannten Gebäude waren Werkzeuge, Maschinen und ein Moped gelagert. Die fielen den Flammen zum Opfer. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 10000 Euro geschätzt

