Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen gegen Rentner wegen Unfallflucht

Nordhausen (ots)

Gegen einen 79-jähriger Autofahrer wird seit Dienstagmittag wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, ermittelt. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann gegen 11.35 Uhr in der Reichsstraße, auf einem Parkplatz, beim Ausparken gegen ein parkendes Fahrzeug gestoßen sein. Obwohl am geparkten Auto ein Schaden entstanden war, fuhr der Mann nach Hause. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Die Polizisten trafen den Mann zu Hause an. Er stritt jegliche Beteiligung am Unfall ab. An seinem Suzuki Vitara waren aber Beschädigungen in Höhe von ca. 500 Euro erkennbar. Am parkenden Kia entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell