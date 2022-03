Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken am Steuer, zwei Autofahrer gestoppt

Worbis, Silberhausen (ots)

Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer zogen Polizisten am Dienstagabend im Eichsfeld aus dem Verkehr. Gegen 23.50 Uhr kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Mann in seinem VW Sharan in der Elisabethstraße. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen 20 Uhr wurde in Silberhausen ein 41-Jähriger in seinem Golf gestoppt. Hier ergab ein Test vor Ort über 1,6 Promille. Beide Autofahrer mussten mit zur Blutentnahme, die Führerscheine stellten die Polizisten sicher. Sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

